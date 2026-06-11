La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) habilitó un nuevo un Torito temporal en Tlalpan en el marco de las celebraciones por el Mundial 2026.

Se trata de una acción complementaria para reforzar la capacidad operativa del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social.

El aviso ya se encuentra publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX a fin de garantizar un buen desarrollo de las actividades mundialistas.

¿Dónde está el nuevo Torito de Tlalpan?

El Torito de Tlalpan se ubica en San Fernando número 1, colonia Tlalpan centro 1, alcaldía Tlalpan, CDMX.

El inmueble ya se encuentra vigente y estará habilitado hasta el 31 de Julio ya que se espera se incrementen el número de personas remitidas por sanciones administrativas en el marco del Mundial 2026.

De acuerdo con la Policía CDMX se busca que se garanticen los derechos humanos, la seguridad jurídica y dignidad de las personas que sean remitidas a este centro administrativo.

Cabe recordar que el Torito solo recibe a personas arrestadas de manera temporal quienes se encuentran en custodia administrativa por sanciones administrativas.

Casi 1,300 policías podrán remitir al Torito

La Policía CDMX dio a conocer el nombre completo y el número de placas de los mil 287 elementos que van a estar autorizados para imponer sanciones y remitir al Torito en CDMX.

Esto es parte de la estrategia de movilidad y seguridad vial capitalina en el marco del Mundial 2026.