Emilio Romano Mussali es el Director Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración Bank of America, principal negociador de México en tratados fiscales internacionales y asuntos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Emilio Romano?

Emilio Romano Mussali es un reconocido empresario mexicano que ha ocupado puestos de alta dirección en diferentes áreas como:

Medios de comunicación

Aviación

Área Digital

Negocios y comercios a gran escala.

Es director general de Bank of America Merrill Lynch para el periodo 2025-2027.

Emilio Romano (@AztecaNoticias / X)

¿Qué edad tiene Emilio Romano?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Emilio Romano; sin embargo, se sabe que nació en mayo de 1965 por lo que actualmente tendría 60 años de edad.

¿Quién es su esposa Emilio Romano?

Emilio Romano está casado con la chef Alisa Drijanski, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Emilio Romano?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Emilio Romano y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Emilio Romano?

Emilio Romano y su esposa Alisa Drijanski tienen dos hijas llamadas: Margot y Laura.

¿Qué estudió Emilio Romano?

Emilio Romano es egresado de la Escuela Libre de Derecho donde se licenció con honores.

Tiene un diplomado en Derecho Internacional derivado Del City of London Polytechnic.

Emilio Romano (@diario24horas / X)

¿En qué ha trabajado Emilio Romano?

Emilio Romano se introdujo en el mundo laboral a través de la Secretaría de Hacienda de México, donde se desempeñó en diversos cargos:

Procurador General de la Fiscalía Federal

Director General de Política de Ingresos

Negociador en distintos asuntos aduaneros y tributarios relacionados al TLCAN.

En 1990 fungió como Director de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Televisa.

Se desempeñó como Vicepresidente de Operaciones Internacionales.

Fue codirector de Cablevisión.

Entre 1995 y 1998 fue miembro del Consejo de Administración de Univision Communications.

En 2001 cofundó order Group, LLC.

Entre 2004 y 2007 fue director ejecutivo de Grupo Mexicana de Aviación.

En 2011 asume la presidencia de Telemundo Media, donde dirige: Telemundo, Telemundo Internacional y las secciones de noticias y deportes.

Actualmente es director general de Grupo Puerta Alameda.

Está al frente de la ABM, tomando como ejes estratégicos: