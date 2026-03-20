La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió públicamente su pésame a Eduardo Osuna, director de BBVA México, por la reciente muerte de su hijo.

“Mi cariño y abrazo sincero a Eduardo Osuna, a su familia, por esta terrible pérdida. Todos lo lamentamos y desde aquí le enviamos un sincero abrazo a todos”. Claudia Sheinbaum

El mensaje de la presidenta Sheinbaum tuvo lugar durante su participación en la clausura de la 89 Convención Bancaria, realizada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

La presidenta, @Claudiashein, expresó su pésame a Eduardo Osuna, director de BBVA, por el lamentable fallecimiento de su hijo, Diego. pic.twitter.com/jrAhLzEYjs — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) March 20, 2026

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