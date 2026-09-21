Tras varios años dando sorpresas, A24 poco a poco se va colando entre los estudios importantes de Hollywood, tanto así que este 2026 superó a Warner Bros. y Paramount en la taquilla de verano.

A24 logró ingresar más dinero con sus estrenos, que los blockbusters de primera línea de Warner Bros. y Paramount, siendo la primera la que tuvo el peor desempeño.

Backrooms (A24)

A24 tuvo una mejor taquilla de verano que Warner Bros. y Paramount

De acuerdo con un reporte de Variety, A24 consiguió una taquilla de verano de 237 mdd en Estados Unidos, lo que puso al estudio por arriba de Warner Bros. y Paramount.

Pues Warner Bros. tuvo una taquilla de verano de 165 mdd en Estados Unidos, quedando incluso por debajo de Paramount, que consiguió 192 mdd.

Eso sí, A24 aún está lejos de los estudios punteros, pues Disney, Sony y Universal consiguieron 664 mdd, 978.8 mdd y 1120 mdd respectivamente.

Gran parte de la taquilla de A24 se debe al estreno de Backrooms, que consiguió 197 mdd en Estados Unidos, aunque cosas como The Invite y Anthony Bourdain, Tony, también cooperaron en este logro.

Desde hace años el estudio independiente estaba peleando por salir de su propio nicho, cosa que por fin lograron en este 2026.

Backrooms (A24)

Taquilla de A24 deja en evidencia la crisis de Warner Bros.

Que Warner Bros. haya sido superada por A24 demuestra que el estudio enfrenta una grave crisis, pues prácticamente todas sus películas de verano fueron fracasos.

Warner Bros. tenía altas expectativas en Supergirl y El Final de la Calle Oak, las cuales no lograron conectar con el público, generando pérdidas para el estudio.

Si bien A24 también superó a Paramount, el caso es diferente, pues las películas de esta empresa tuvieron presupuestos más bajos, por lo que no necesitaban números abultados.

Habrá que ver cómo se desarrolla todo en los próximos años, ya con Warner Bros. y Paramount fusionadas, mientras que A24 seguirá apostando por producciones originales.