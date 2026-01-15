HBO Max y A24 anunciaron la renovación de su acuerdo para que las películas del estudio independiente lleguen a la plataforma de streaming.

Junto con este anuncio, HBO Max y A24 confirmaron la llegada del primer estreno del estudio para este 2026, una película que es de las más fuertes en la temporada de premios.

HBO Max (Unsplash)

¿En qué consiste el acuerdo entre HBO Max y A24?

De acuerdo con lo revelado, el acuerdo entre HBO Max y A24 será multi anual; es decir, se extenderá por varios años a partir de este momento.

Lo cual garantiza una ventana de estreno a las películas de A24 en streaming a través de HBO Max, siendo esta la plataforma que las tendrá en exclusiva.

Además, los suscriptores tendrán acceso a todo el catálogo del estudio independiente en la plataforma de Warner Bros., lo cual es una ventaja si eres fan de este tipo de producciones.

Hay que señalar que en algunos casos, la exclusividad podría quedar anulada en ciertos países por motivos de licencias, que provocarían que las películas de A24 se vieran en otras plataformas.

No obstante, en México parece que no habría problema, pues incluso antes de que se renovara el acuerdo, dichos filmes eran exclusivos de HBO Max.

A24 (A24)

¿Cuál será la primera película de A24 en llegar a HBO Max en 2026?

HBO Max y A24 ya están planeando el estreno de su primera película en este 2026, se trataría de Marty Supreme protagonizada por Timothée Chalamet.

La llegada de Marty Supreme de A24 a HBO Max sería un gran agregado, pues la película ha tomado relevancia en este inicio de la temporada de premios 2026.

Algo a aclarar es que debido a fechas de estreno en cines, Marty Supreme llegará primero a HBO Max de Estados Unidos, pues en ese país la película ya lleva tiempo en cartelera.

En México tardará algunos meses más, pues el filme apenas llegará a salas nacionales el próximo 15 de enero de 2026.