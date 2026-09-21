Sheinbaum destaca crecimiento de 1.4% del PIB de México ante la OCDE

Durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó el crecimiento de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Es muy buena noticia… el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2026”, resaltó Sheinbaum mostrando la tabla de la OCDE donde México ocupa el segundo lugar.

A lo que Sheinbaum dijo que esto es la muestra de que vamos bien, así como aseguró que “nos va ir mejor en el tercer y cuarto trimestre”.

“Segunda lugar de crecimientos económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va ir mejor en el tercer y cierto trimestre, para todos aquellos que dicen que va muy mal” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

México en segundo lugar de crecimiento de la OCDE con 1.4% del PIB, presume Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la OCDE, el PIB de México aumentó 1.4% entre el primer y segundo trimestre de 2026, quedando en el segundo lugar de su muestra, solo por debajo de India con 1.8% y encima de grandes potencias.

Por lo que el crecimiento de 1.4% del PIB en México representa un repunte frente al resultado del primer trimestre, tras una contracción de 0.3% en el primer trimestre; por lo que la OCDE calificó este avance como un rebote importante.

Con ello, las cifras del crecimiento del PIB, según la OCDE quedaron en el segundo trimestre de la siguiente forma:

India: 1.8%

México: 1.4%

Indonesia: 1.3%

Turquía: 1.1%

China: 0.9%

Canadá: 0.8%

G20: 0.7%

Corea: 0.6%

OCDE: 0.5%

Brasil: 0.5%

Japón: 0.4%

Australia: 0.4%

Estados Unidos: 0.4%

Reino Unido: 0.4%

Alemania: 0.3%

Italia: 0.2%

Francia: 0.2%

Sudáfrica: -0.2%

Arabia Saudita: -4.8%