Directores buscan relatos cortos en Reddit para llevarlos al cine tras el fenómeno de Backrooms.

La gran recepción de la película dirigida por Kane Parsons ha provocado que Hollywood mire hacia plataformas como Reddit para conseguir historias.

Directores buscan relatos cortos en Reddit tras el fenómeno de Backrooms

Tanto directores, estudios y productores han comenzado a buscar relatos cortos en Reddit luego de que Backrooms fuera un éxito de taquilla al recaudar 118 millones de dólares.

Backrooms nació como una publicación del foro 4Chan, donde se hablaba de espacios con estética liminal.

Backrooms (A24)

No obstante, la idea se logró desarrollar de forma colectiva en el subreddit r/ backrooms gracias a los usuarios que ampliaron ese universo con teorías y relatos.

Para Jim Squires, director de marketing de Reddit, todo comenzó en 2019, ya que la gente se reunió para llevar el concepto a los foros de discusión y construir los la mitología de Backrooms.

La idea de Backrooms pasaría de Reddit al cine mediante el creador de contenido Kane Parsons, quien filmó cortometrajes y los subió a YouTube.

El trabajo de Parsons hizo que la productora A24 apostara por el proyecto que ha conseguido convertirse en uno de los éxitos cinematográficos del verano.

Backrooms (A24)

Jim Squires considera que el fenómeno de Backrooms no es algo aislado, sino que Reddit “es casi una incubadora de propiedad intelectual en tiempo real”.

En Reddit, los moderadores pueden crear historias de terror o ciencia ficción con fandoms que pueden hacerlas crecer de forma orgánica.

Lo que derivaría en éxitos de taquilla al conectar con seguidores jóvenes ya consolidados.

Ante tal escenario, los directores de Hollywood y agencias rastrean relatos cortos de terror en subreddits como:

r/NoSleep

r/ShortStories

r/WritingPrompts

Además de que ya se cocinan proyectos, entre ellos destaca “I Pretended to Be a Missing Girl”, producción que estelariza Sydney Sweeney.