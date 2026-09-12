La productora A24 se suma a “V/H/S: SCP”, película basada en la Fundación SCP.
Junto a Spooky Pictures e Image Nation Studios, A24 llevará por primera vez a los cines esta entrega de V/H/S.
A24 adquiere los derechos para “V/H/S: SCP”, la película basada en la Fundación SCP
El medio Deadline reporta que A24 adquirió los derechos para “V/H/S: SCP”, película cuyo estreno sería en 2027.
Por el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto.
Se sabe que A24 estará produciendo el proyecto con Roy Lee y Steven Schneider de Spooky Pictures, además de con Josh Goldbloom, quien ha trabajado en entregas anteriores de V/H/S como:
- V/H/S/94
- V/H/S/99
- V/H/S/Halloween
Además de Michael Schreiber que también trabajó en varias entregas de la saga.
La Fundación SCP, proyecto de ficción colaborativa en la web, surgió en 2007 en 4Chan con el relato de terror SCP-173.
Se trata de una organización secreta que contiene y estudia fenómenos paranormales.
Con el paso del tiempo y a su éxito, la mitología de la Fundación SCP ha ido extendiéndose.
Su universo abarca desde una biblioteca de objetos, entidades fenómenos e historias anómalas.
Incluso los fans han impulsado la creación de algunos juegos, cortos y series web.
“V/H/S: SCP” busca replicar el éxito que tuvo Backrooms, cinta que nació también en 4Chan y que en cines logró 394 millones de dólares.