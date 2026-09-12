La productora A24 se suma a “V/H/S: SCP”, película basada en la Fundación SCP.

Junto a Spooky Pictures e Image Nation Studios, A24 llevará por primera vez a los cines esta entrega de V/H/S.

A24 adquiere los derechos para “V/H/S: SCP”, la película basada en la Fundación SCP

El medio Deadline reporta que A24 adquirió los derechos para “V/H/S: SCP”, película cuyo estreno sería en 2027.

Por el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto.

Se sabe que A24 estará produciendo el proyecto con Roy Lee y Steven Schneider de Spooky Pictures, además de con Josh Goldbloom, quien ha trabajado en entregas anteriores de V/H/S como:

V/H/S/94

V/H/S/99

V/H/S/Halloween

Además de Michael Schreiber que también trabajó en varias entregas de la saga.

A24 se suma a “V/H/S: SCP”, la película basada en la Fundación SCP (Especial)

La Fundación SCP, proyecto de ficción colaborativa en la web, surgió en 2007 en 4Chan con el relato de terror SCP-173.

Se trata de una organización secreta que contiene y estudia fenómenos paranormales.

Con el paso del tiempo y a su éxito, la mitología de la Fundación SCP ha ido extendiéndose.

Su universo abarca desde una biblioteca de objetos, entidades fenómenos e historias anómalas.

Incluso los fans han impulsado la creación de algunos juegos, cortos y series web.

“V/H/S: SCP” busca replicar el éxito que tuvo Backrooms, cinta que nació también en 4Chan y que en cines logró 394 millones de dólares.