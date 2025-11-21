Claudia Sheinabum señaló que la línea editorial de odio de TV Azteca, televisora de Ricardo Salinas Pliego, estaría poniendo en riesgo la permanencia de sus anunciantes.

“Este esquema de información le va a generan a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver qué anunciante sigue en la televisora y es sencillamente la libertad de mercado, no es otra cosa” Claudia Sheinbaum

Así dijo durante su conferencia mañanera este 21 de noviembre al recordar que TV Azteca y los medios de comunicación de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, tienen una línea editorial de odio o muy confrontativa contra el gobierno que ella encabeza y contra el movimiento del que viene, en referencia a Morena.

Aunque el pronunciamiento sobre publicidad y los anunciantes en TV Azteca se ha visto como una advertencia, Claudia Sheinbaum aclaró que se trata de libre mercado como ellos mismos justifican en otros momentos.

Claudia Sheinbaum: línea editorial de medios de Ricardo Salinas Pliego exaltan el odio

Claudia Sheibaum abundó que la línea editorial de odio de TV Azteca puede resultar contraproducente ya que no solo ese lanza contra la presidenta y el movimiento del que proviene, sino de exaltar el odio.

“Le va a ir siendo muy contraproduncente… ellos esta queriendo seguir una línea no solo contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por ciento, y contra el gobierno de México… el partido del que venimos, sino una linea de mucho odio…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que no caerá en respuesta autoritaria contra Ricardo Salinas Pliego pese a que promueva el odio

Claudia Sheinbaum aclaró que no va a caer en provocaciones ni en respuestas autoritarias a pesar de la línea editorial de odio de TV Azteca basada en fuertes críticas y señalamientos contra el Gobierno de México y contra Morena, que el mismo Ricardo Salinas Pliego ha emitido.

No obstante, va a seguir informando en su conferencia mañanera sobre casos de interés público como el del pago de impuestos que le ha ordenado al Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo que sigue para informar son las acciones y notificaciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Se equivoca quien llama al odio”, abundó la presidenta, sobre todo si tienen por objetivo llegar a los jóvenes.