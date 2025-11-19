La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo fallo en contra de Elektra este miércoles 19 de noviembre y Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego ya respondió.

“Hoy, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la espuria SCJN resolvieron en contra nuestra, violando principios fundamentales y contradiciendo incluso sus propios criterios [...]”. Grupo Salinas

Esto fue mediante comunicado en el que mencionaron también el primer fallo en contra de Grupo Salinas, de los varios litigios que tiene en proceso para evitar pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Grupo Salinas responde a nuevo fallo de la SCJN: “Violaron principios fundamentales”

Mediante comunicado compartido, Grupo Salinas respondió que el nuevo fallo de la SCJN mostraría que la justicia en México ya “no protege a ciudadanos”, ya que no es conforme a derecho.

Y es que Grupo Salinas afirma que la “ilegítima” SCJN falló en contra de Ricardo Salinas Pliego por consigna política, lo que viola principios fundamentales del Estado de Derecho, “con absoluto descaro”.

Ya que menciona, los ministros de la SCJN desdeñaron los argumentos a favor de Elektra que eran criterios jurídicos sólidos, sin mayor análisis ni respetar el orden constitucional, como se observa en diversas contradicciones.

Una de ellas es que sólo la semana pasada, los ministros rechazaron revisar los amparos de Grupo Salinas pero este miércoles admitieron las sentencias, lo cual los integrantes de la SCJN confirmaron como contradicción.

“Con todo esto, la Corte espuria vuelve a exhibir su verdadera intención y motivación política: invalidad y revocar cualquier sentencia que proteja nuestros derechos [..]”. Grupo Salinas

Grupo Salinas aseguró también que buscarán pagar lo que consideran justo y correcto y no cederán ante “pretensiones excesivas e ilegales”; reiteraron que defenderán sus derechos en instancias internacionales.

Grupo Salinas responde a fallo de la SCJN (Captura de pantalla)

¿Cuánto debe Ricardo Salinas Pliego? Esta es la cifra en México

Previo a los dos fallos de la SCJN contra Ricardo Salinas Pliego, la Procuraduría Fiscal de la Federación había señalado la cifra a la que asciende la deuda del dueño de Grupo Salinas: 74 mil millones de pesos.

Dicha cifra está dividida en diferentes litigios, de los cuales la SCJN lleva tres de 32 en diferentes tribunales; Ricardo Salinas Pliego se había ofrecido a pagar menos de un 10%, 7 mil 600 millones de pesos.

Sólo el pasado 13 de noviembre, la SCJN determinó que Ricardo Salinas Pliego debía pagar un total de 48 mil 326 millones de pesos al SAT, de los cuales 33 mil millones son de parte de Elektra.

El fallo de la SCJN de este miércoles 19 de noviembre estima Ricardo Salinas Pliego y Elektra deben pagar una multa por 67 millones 165 mil 827 pesos.