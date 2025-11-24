El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que no hará nuevas inversiones en México hasta “sacar al régimen comunista de Morena”.

“En mis empresas, por ningún motivo haremos nuevas inversiones en México. Primero hay que sacar al régimen comunista de Morena y sus criminales y corruptos personajes de la 4T” Ricardo Salinas Pliego

Así Ricardo Salinas Pliego lo anunció en redes sociales y a la vez se lanzó contra los políticos de ese partido a quienes sacrificó como criminales y corruptos.

También lo anunció luego de las críticas debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una multa de más de 67 millones de pesos adicional a los más de 50 mil millones de pesos por diversos créditos fiscales.

Ricardo Salinas Pliego señala recesión en la inversión fija

Ricardo Salinas Pliego mostró un artículo periodístico en el que se informa de recesión en la inversión fija en México.

Esa recesión en inversión sería un síntoma de que no hay crecimiento en el país, han revelado diversos expertos.

No obstante, aclaran que no significa una recesión para la economía en su conjunto, pero sí jala hacia abajo el pronóstico de crecimiento, de acuerdo con lo que dijo a Reforma, Ernesto Revilla, economista en jefe para Latinoamérica de Citi.

De acuerdo con el Indicador de la Formación Bruta de Capital Fijo, la inversión pública y privada se contrajo 8.9 por ciento anual.

Ricardo Salinas Pliego destaca: absurdo esperar que crezca la inversión en México

Ricardo Salinas Pliego reaccionó a una publicación de Claudio X. González citando a Luis Rubio.

En el texto recogido se señala que la 4T avanza hacia el desmantelamiento de normas e instituciones por lo que es absurdo esperar que crezca la inversión en el país.