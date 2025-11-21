Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que no habrá una respuesta autoritaria a pesar de que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha buscado provocar a su gobierno.

“Y luego dicen que somos autoritarios, que no hay libertad de expresión… ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir: ven qué autoritarios son. Por eso dije, no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley… la Corte cumple ya con la Constitución, ya no hay privilegios y las instituciones del gobierno de México también, lo que diga la ley" Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en sus conferencia mañanera de este 21 de noviembre en la cual señaló que hoy las decisiones se hacen con base en la ley, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de hacerlo pagar impuestos que debía.

Claudia Sheinbaum aseguró que no van a caer en provocaciones a pesar de las críticas de Ricardo Salinas Pliego mediante TV Azteca.

Claudia Sheinbaum señala necesidad de autoridad moral de Ricardo Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum resalto la importancia de las conferencias mañaneras para informar a los ciudadanos sobre lo que pasa.

Una de esas acciones será informar mediante la Secretaría de Hacienda lo que pasará con el pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, ordenado por la SCJN: “la Corte tiene que notificar a Hacienda de la resolución… todo lo que viene después de esa notificación e importante que haya información al pueblo”.

Sobre quienes intentan provocar al gobierno dijo que “si no se han comportado con honestidad jamas tendrán autoridad moral, la cual se construye a lo largo de la vida”.

Claudia Sheinbaum señala que críticas de Ricardo Salinas Pliego al gobierno ahuyentan a anunciantes

Claudia Sheinbaum dijo que las críticas al gobierno y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de Ricardo Salinas Pliego le resultarán negativas ya que los anunciantes no querrían seguir en una televisora que exacerba el odio.

No obstante, insistió que haya autoritarismo o que se atente contra la libertad de expresión, que simplemente por libre mercado los anunciantes toman decisiones.