La Secretaría Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, sancionó a la empresa Loeffler por incumplir un contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción informó que la empresa Loeffler no ha entregado los miles de medicamentos acordados con el ISSSTE, por lo que se le impuso una sanción.

ISSSTE (Especial)

Secretaría Anticorrupción castiga a Loeffler por no entrar medicamentos acordados al ISSSTE

La empresa Loeffler, S.A. de C.V. habría incumplido en un contrato al no hacer la entrega de 5 mil 320 envases de medicamentos de la clave 010.000.105.00 en el Centro Nacional de Distribución.

Por esta razón, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha sancionado a Loeffler con una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses como distribuidora del gobierno.

Cabe aclarar que los contratos adjudicados que actualmente ya están formalizados con Loeffler, no quedarán suspendidos ni quedarán bajo la suspensión por incumplir contrato con el ISSSTE.

De acuerdo con el comunicado, la empresa Loeffler ya figura en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y tendrá que cumplir con las sanciones por incumplimiento de contrato.