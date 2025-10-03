Rafael Gual Cosío, director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), reiteró que el gobierno de México tiene un adeudo pendiente con la industria.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el adeudo pendiente y dijo que pagará, Canifarma estaría en la espera de la respuesta de IMSS Bienestar sobre cuándo y cómo será.

Desabasto de medicamentos (Unsplash )

Canifarma aún no tiene respuesta de IMSS Bienestar por adeudo pendiente

Durante una breve entrevista, Rafael Gual Cosío, director ejecutivo de Canifarma, confirmó que el gobierno de México le debe alrededor de 14 mil millones de pesos a empresas de la cámara.

Este adeudo pendiente del IMSS Bienestar sería una herencia del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), específicamente de los años 2023 y 2024; incluso, 2025.

De acuerdo con la información, el adeudo pendiente del IMSS Bienestar con las empresas afiliadas a la Canifarma aumentó alrededor de 4 mil millones de pesos tan solo en 2025.

Cabe mencionar que la Canifarma rechazó que el desabasto de medicamentos en México se deba al incumplimiento de las empresas afiliadas a este organismo, como lo comentó Claudia Shenbaum.