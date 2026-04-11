El Instituto Mexicano del Segundo Social (IMSS) alertó sobre un fraude en WhatsApp relacionado con la suplantación de identidad de Zoé Robledo, director general de la institución.

IMSS advierte sobre la circulación de un falso número que presuntamente pertenece a Zoé Robledo, esto con el fin de engañar y obtener información de los ciudadanos.

IMSS alerta sobre fraude en WhatsApp con un número falso de Zoé Robledo

El IMSS compartió un mensaje oficial en redes sociales donde advierte que alguien está suplantando la identidad de Zoé Robledo con un número falso.

La institución aclara que dicho número telefónico no pertenece al director general del IMSS, el cual buscaría obtener información personal de los ciudadanos para cometer fraude.

IMSS alerta sobre mensajes de WhatsApp que suplantan la identidad de Zoé Robledo (X/@Tu_IMSS)

Ante esta situación, el IMSS compartió dos recomendaciones:

Evitar compartir información personal

No responder ni interactuar con el número

El IMSS sugiere a los ciudadanos evitar compartir datos personales con números telefónicos sospechosos y así evitar ser víctima de fraude.

Cualquier información sobre el IMSS se comparte en canales oficiales de la institución.

Así funciona la estafa por WhatsApp suplantando la identidad de Zoé Robledo

Los estafadores utilizan la identidad de Zoé Robledo para enviar mensajes a trabajadores, pensionados y derechohabientes del IMSS.

Incluso, los delincuentes han utilizado inteligencia artificial para generar audios con la voz de Zoé Robledo y convencer a sus víctimas de dar datos privados o hacer pagos.

Los mensajes llegan a través de WhatsApp con la promesa de agilizar trámites o para solicitar “el pago de gestión” relacionados con la actualización de la Ley 73 y 97 del IMSS.

Los delincuentes envían mensajes prometiendo un retroactivo, por lo que solicitan su CURP y número de seguridad social, posteriormente solicitan un depósito bancario.

Zoé Robledo advierte sobre mensajes falsos en WhastApp usurpando su identidad (Instagram/@zoerobledo)

Recuerda que todos los trámites del IMSS son gratuitos y cualquier aviso de las institución se hace atravesar de sus canales oficiales.