La presidenta Claudia Sheinbaum cayó de sorpresa a una inspección de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Chihuahua para conocer el abasto de medicinas en la farmacia.

“Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud” Claudia Sheinbaum

Se trata del Hospital Regional No. 2 del IMSS ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que además conversó con los encargados.

Claudia Sheinbaum dijo que “vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud” además de esta del IMSS.

Sheinbaum llega sin aviso a un IMSS de Ciudad Juárez: así fue la supervisión

Claudia Sheinbaum recorre de sorpresa hospital del IMSS y esto encontró

Claudia Sheinbaum compartió fotografías en las redes sociales este 14 de diciembre por la tarde en las que se le ve saludando al personal de la farmacia de dicho hospital del IMSS.

Trabajadoras y trabajadores se acercaron a saludar y conversar con la presidenta a quien a su vez se le vio no sólo en los mostradores sino en los entre los anaqueles.

Zoé Robledo, titular del IMSS, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum al recorrido con los trabajadores de esa institución.

Claudia Sheinbaum realiza gira de trabajo en Chihuahua

Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en distintos puntos de Chihuahua.

En Ciudad Juárez platicó con jóvenes que van a estrenar el plantel 291 del CBTIS en el mes de febrero y dijo que va a seguir “construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa”

En la convivencia con estudiantes, a la presidenta Claudia Sheinbaum se le vio a con la gobernadora Maru Campos.

Ambas y con la presencia de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, inauguraron el Centro Libre para las Mujeres de Ciudad Juárez.

El viernes por la tarde estuvo en la Base Militar Aérea de Santa Gertrudis, donde visitó a familias de las y los elementos que viven en esta región.

Claudia Sheinbaum, Maru Campos y Citlalli Hernández inauguraron el Centro LIbre en Juárez, Chihuahua (Cortesía)