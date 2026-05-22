La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió la nota de El Universal en la que asegura que el caso de los hermanos Farías Laguna incluye imputaciones por el asesinato de tres marinos y una funcionaria de la Fiscalía de Colima.

“El ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas” FGR

La FGR dijo que no hay datos que establezcan la participación de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farias Laguna en los homicidios, aunque diario publicó que así se establece en la orden de aprehensión contra 14 personas.

El Universal señaló este 22 de mayo a los mencionados homicidios como uno de los motivos para la detención de los hermanos Farías Laguna y como parte de la protección de negocios ilícitos y una red de huachicol fiscal que se caracterizaba por ser violenta.

Muerte de marino Fernando Ruben Alcántar es atribuida a los Farías Laguna: El Universal

De acuerdo con la imagen publicada por El Universal de la orden de aprehensión, se menciona que los funcionarios y marinos asesinados son:

Fernando Rubén Guerrero Alcántar

Magali Janet Nava Ramos (auxiliar B en la Fiscalía de Colima)

Abraham Jeremías Pérez Ramírez

Adrian Omar del Angel Zúñiga

Fernando Rubén Guerrero Alcantar es el marino que denunció la red de huachicol fiscal ante Rafael Ojeda Durán, entonces secretario de Marina, y cuya denuncia quedó grabada en un uudio.

El documento mostrado por El Universal señala que los hermanos Farias Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, fueron denunciados en una carta por Guerrero Alcántar.

En el documento se relata que tanto Guerrero Alcántar como Nava Ramos murieron por lesiones de arma de fuego calibre 9 milimetros,

En tanto, Abraham Jeremías Perez fue localizado en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, a quien se le señala de recibir 100 mil pesos por cada buque de huachicol que entrara desde Estados Unidos.

FGR aclara que no hay datos que vinculen asesinato de marinos con los hermanos Farías Laguna

La FGR señaló que lo publicado por El Universal se refiere a versiones de medios de comunicación y no a datos contundentes derivados de investigaciones.

Además de extrema violencia, los asesinatos serían parte de sus métodos de control y silenciamiento a fin de evitar su detención y la desarticulación de la red de huachicol fiscal.