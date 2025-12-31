La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las críticas a la portada de El Universal por publicar fotografías de algunas víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Luisa Alcalde calificó lo hecho por El Universal como un acto reprobable de revictimización, además de ser una falta de empatía para las familias y las víctimas.

Luisa Alcalde respalda a Sheinbaum tras críticas a la portada de El Universal

A través de un mensaje en sus redes sociales, Luisa Alcalde respaldó las criticas emitidas por Claudia Sheinbaum a la portada de El Universal.

La dirigente de Morena reprochó que este medio de circulación nacional publicara las fotos de las víctimas del Tren Interoceánico en su primera plana sin tener el consentimiento de los familiares.

Luisa Alcalde manifestó que, como lo dijo la presidenta Sheinbaum, ante un suceso como este en donde se reportaron casi 100 heridos, lo primero que se debe ponderar es la atención puntual de las víctimas, así como el acompañamiento a las familias.

Por tal motivo, aseveró que de acuerdo con su postura y la de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo medios -a quienes llamó amarillistas- que buscan lucrar con las tragedias, no tienen ética ni profesionalismo.

Finalmente, Luisa Alcalde llamó a esperar las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos en el Tren Interoceánico, para conocer cuáles fueron las causas del accidente.