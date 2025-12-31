Morena se sumó a las críticas de Claudia Sheinbaum hacia el periódico El Universal por el uso de la imagen de los muertos en el accidente del Tren Interoceánico y reiteró que “el dolor no es contenido”.

"El dolor no es contenido. La tragedia no debe convertirse en herramienta de posicionamiento" Morena

A través de un comunicado, instó al medio a priorizar la ética, así como la sensibilidad, al momento de informar sobre una tragedia como la ocurrida el pasado 28 de diciembre.

Esto debido a que El Universal publicó en su portada las fotos de las víctimas mortales del accidente en una nota sobre irregularidades en la Línea Z del Tren Interoceánico inaugurado el 22 de diciembre de 2023.

Morena se suma a críticas a El Universal y reclama revictimización en accidente del Tren Interoceánico

A través de un comunicado, Morena reclamó a El Universal la revictimización de los muertos y heridos en el accidente del Tren Interoceánico con la difusión de sus imágenes.

Asimismo, criticó el uso de la tragedia como “debate político” sin respetar el dolor de quienes atraviesan por la pérdida de sus seres queridos.

“La difusión de imágenes de víctimas con fines políticos o mediáticos revictimiza y lastima a quienes hoy atraviesan el dolor más profundo. Hoy no se trata de debate político. Se trata de humanidad y sentido común frente a lo ocurrido” Morena

Por ello, lanzó un llamado a El Universal, así como al resto de los medios de comunicación, a “actuar con responsabilidad ética, sensibilidad y respeto a la dignidad de las personas”.

Morena llama al respeto a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico

En el mismo sentido, Morena hizo un llamado a respetar el dolor de las víctimas, así como de sus familiares, en el dolor que enfrentan tras el accidente del Tren Interoceánico.

De acuerdo con Morena, como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, el centro debe ser “el respeto, la justicia y el acompañamiento” a las víctimas y sus familias.

“Como señaló hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum, el centro deben ser siempre las víctimas y sus familias: el respeto, la justicia y el acompañamiento” Morena

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum calificó como inhumana la publicación de las fotografías de las víctimas sin siquiera consultarles y reiteró que se trata de una “falta de pudor periodístico”.