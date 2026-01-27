Documentos oficiales exhiben que el Senado de la República gastó casi 11 millones de pesos para la producción de un total de 10 series documentales que muy poca gente ha visto.

De acuerdo con la información contenida en los documentos, fue a lo largo del 2025 que se desembolsaron 10 millones 992 mil 160 pesos para la realización de los contenidos transmitidos en canales de poco alcance.

Temas como ciertos episodios históricos, la violencia de género, el trabajo legislativo, la música, los chamanes en México y el cine, han sido llevados a la pantalla chica por el Senado de la República.

Lo anterior debido a que durante el 2025, el Senado pagó casi 11 millones de pesos para la producción de 10 series documentales en las que se abordaron dichos temas.

Al respecto, la revista Proceso dio a conocer que el Senado erogó un total de 10 millones 992 mil 160 pesos para la realización de contenidos audiovisuales como el caso de los siguientes:

Vivas, Libres y sin Miedo: Serie con perspectiva de género de 13 capítulos de 24 minutos. Producida por Imaginación y Mass que recibió un millón 296 mil 880 pesos Legisladores del México Contemporáneo: Entrevistas a 13 figuras legislativas en 13 capítulos de 30 minutos. Producida por Rayuela Digital que recibió un millón 508 mil pesos Quórum Programa de TV: Historia legislativa en 12 capítulos de 27–29 minutos. Realizado por Salvador Quiauhtlazollin Martínez que recibió 556 mil 800 pesos 15 minutos ante la Historia: Pasajes históricos en 12 capítulos de 15 minutos. Realizado por Alejandro Rosas que recibió 417 mil 600 pesos Estudio Takeover MC: Entrevistas musicales en 12 capítulos de 30 minutos. Producida por Bou Vermell que recibió un millón 2 mil 240 pesos. Vital MX-De Mujeres: Bienestar femenino en 12 capítulos de 30 minutos. Producida por Bou Vermell que recibió un millón 169 mil 280 pesos Mujeres que Inspiran, Voces que Transforman: Historias de mujeres en 24 capítulos. Producida por Bou Vermell que recibió un millón 224 mil 960 pesos. Chamanes y Charlatanes: Prácticas espirituales en 10 capítulos de 30 minutos. Producida por Iceberg Films que recibió un millón 276 mil pesos HEH-Historias e Histerias: Recorrido por el Rock Mexicano en 10 capítulos de 30 minutos, conducido por Sabo Romo y producida por Iceberg Films que recibió un millón 392 mil pesos

Casi nadie vio las series documentales pagadas por el Senado

Cabe destacar que los contenidos por los que el Senado de la República desembolsó casi 11 millones de pesos, solo fueron transmitidos a través del Canal del Congreso y en redes sociales del órgano legislativo.

Debido a lo anterior, el alcance de las producciones ha sido muy bajo, como se puede ver en las reproducciones de varias de las series documentales pagadas por el Senado, algunas de las que tienen menos de mil visualizaciones:

Hasta el cierre de este contenido el Senado de la República no ha emitido ningún pronunciamiento con relación a los contenidos producidos con recursos del erario público.