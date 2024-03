La candidata presidencial Xóchitl Gálvez presumió que el grupo de rock Molotov le compuso una canción, pero la banda ya salió a desmentirla; entérate de esta nueva polémica que rodea a la aspirante de oposición.

Esta aclaración por parte de Molotov fue dada a conocer mediante un comunicado desplegado en sus redes sociales oficiales durante el pasado 12 de marzo.

Debido a esta nueva polémica, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) de cara a las elecciones 2024, ha sido duramente criticada por internautas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Xóchitl Gálvez es desmentida por alguna figura pública, pues durante su última Conferencia de la Verdad, recibió un ramo de flores buchón por quien aseveró ser el tiktoker conocido como “El Patrón”.

En esa ocasión, el verdadero creador de contenido en TikTok, se deslindó de haber participado en esta dinámica y acusó que la persona que le entregó dicho presente a Xóchitl Gálvez, se trató de un imitador.

Tomando lo anterior como referencia, una vez más, Xóchitl Gálvez fue desmentida, ahora por la banda de rock Molotov, ¿qué pasó? Te damos el contexto.

La candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez presumió a través de su cuenta de TikTok, plataforma donde mantiene una constante actividad, que la banda de rock Molotov, le compuso una canción.

Mediante un corto video, la candidata presidencial de oposición calificó a Molotov como un grupo musical al que le tiene particular cariño.

Asimismo Xóchitl Gálvez recordó que presuntamente, la banda de rock mexicana le compuso una canción cuando era candidata a gobernadora en Hidalgo en las elecciones 2010.

Según las palabras de Xóchitl Gálvez, Molotov escribió para ella la siguiente composición musical: “Ahí viene, ahí viene, ahí viene Xóchitl. Que sí que no, que no, que como chingados no”.

Cabe destacar que la anécdota de la abanderada de la oposición, causó extrañeza entre los fanáticos de Molotov, pues la banda de rock conformada por Paco Ayala, Tito Fuentes, Randy Ebright y Micky Huidobro , es conocida por ser crítica la política del país.

Por su parte, Molotov ya desmintió la historia de Xóchitl Gálvez, al mismo tiempo que la banda de rock refrendó que “ no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular”.

En el comunicado desplegado en sus historias de Instagram, Molotov reiteró que su “mística y filosofía”, motiva a la agrupación a criticar lo que está mal en el país.

Asimismo, la banda de rock recordó que debido a que “varios partidos” a menudo lucran con sus canciones, se han visto orillados a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por este acto.

Por ello, Molotov, solicitó a las autoridades electorales, poner mayor atención a prácticas como la realizada por Xóchitl Gálvez, donde se utiliza la imagen y canciones de la banda, pues puntualizaron que nunca concederán el permiso para hacer uso de las mismas.

“Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de los que no está bien y puede mejorar, que por cierto escucho, en todos lados”

Comunicado de Molotov