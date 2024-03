Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se colgó de Xóchitl Gálvez y el debate sobre las refinerías en México para lanzar una fuerte acusación contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ahora en una nueva confrontación con el gobierno actual, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México del PRI, PAN y PRD, habló sobre el cierre de refinerías y la transición necesaria a otro tipo de energías.

Pero en este debate, otros políticos afines a las ideas de Xóchitl Gálvez se han empezado a colgar de su iniciativa, como Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

La fuerte acusación que lanzó Alejandro Moreno contra AMLO en medio del debate de las refinerías

En su cuenta oficial de la red social X, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se colgó del debate de Xóchitl Gálvez y también le entró al tema de las refinerías.

El priista expuso que desde la conferencia mañanera de este lunes 11 de marzo de AMLO se habló de las refinerías porque “la refinería de Dos Bocas salió ‘baratísima’ y producirá el 20% de las gasolinas que consume el país”.

No obstante, Alejandro Moreno pidió que no se equivocaran porque a la fecha Dos Bocas “no ha refinado una gota de petróleo y costó más de 27 mil millones de dólares”.

Ademá,s lanzó una fuerte acusación contra AMLO porque dijo que con este dinero mejor se hubiera invertido en energías limpias.

Cerró su mensaje pidiendo a sus seguidores no dar “ni un voto a Morena”.

Esta mañana el gobierno de Morena señaló que la Refinería de Dos Bocas salió "baratísima" y producirá el 20% de las gasolinas que consume el país.



No se equivoquen, a la fecha no ha refinado una gota de petróleo y costó más de 27 mil millones de dólares que se pudieron invertir… pic.twitter.com/mRN8AMv8vH — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 11, 2024

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

La carrera presidencial sigue avanzando y en su arranque los ciudadanos ya tienen más definidos a su candidata o candidato a al que votaran en las próximas elecciones 2024.

La encuesta Metrics MX se encarga de recoger el sentir ciudadano de los votantes, la cual coloca a Xóchitl Gálvez en un segundo lugar de la contienda de los comicios 2024.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 1 de marzo de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 61.0%

Xóchitl Gálvez: 20.0%

Jorge Álvarez Máynez: 4.4%

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Elecciones 2024: Lo que debes de saber

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.