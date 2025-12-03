El exdiputado local, Mario Ariel Juárez Rodríguez, se desempeña actualmente como director de la Junta de Caminos del Estado de México.

Cuenta con experiencia política en diversos rubros, siendo miembro fundador de Morena en el Estado de México.

¿Quién es Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Mario Ariel Juárez Rodríguez es un político mexicano originario del Estado de México, en donde ha desempeñado diversas funciones.

Desde diputado local y alcalde, hasta hoy el encargado de verificar las condiciones de los caminos en la entidad.

Mario Ariel Juárez Rodríguez, director de la Junta de Caminos del Edomex (Mario Ariel Juárez Rodríguez / FB)

¿Qué edad tiene Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Se desconoce la edad exacta de Mario Ariel Juárez Rodríguez, aunque reportes señalan que tiene más de 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Mario Ariel Juárez Rodríguez mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Cuántos hijos tiene Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Se desconoce si Mario Ariel Juárez Rodríguez tiene hijos.

¿Qué estudió Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Mario Ariel Juárez Rodríguez cuenta con la Licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Mario Ariel Juárez Rodríguez cuenta con experiencia tanto en el sector político como en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM.