A poco más de 2 meses de protagonizar un escándalo por agredir a personal de seguridad en presunto estado de ebriedad, el diputado Wblester Santiago vuelve a la polémica por un incidente vial.

De acuerdo con los reportes, la tarde del viernes 6 de febrero el legislador federal del Partido del Trabajo (PT), se vio involucrado en un choque en Metepec del que se han difundido fotos y videos.

Wblester Santiago protagonizó choque en Metepec y confrontó a policía

El 2 de diciembre de 2025, el diputado Wblester Santiago fue captado agrediendo trabajadores de una plaza comercial y tan solo 2 días después, fue grabado una vez más insultando a policías viales.

A casi 2 meses de aquellos incidentes, el legislador del PT vuelve a la polémica debido a que protagonizó un choque en Metepec, Estado de México, luego del cual se confrontó con un policía.

Así se muestra en un video que circula en redes sociales, en el que se aprecian los momentos en los que el uniformado lo buscó para que respondiera por los daños que causó en el accidente.

De la misma forma, en la grabación se logra ver que cuando notó que estaba siendo grabado, Wblester Santiago se escondió y comenzó a reclamar al policía, a quien incluso retó con palabras altisonantes.

Además, en el clip se puede oír que ante la insistencia del oficial que atendió el choque en Metepec, el diputado tildó al uniformado de corrupto, lo cual causó la risa del elemento.

Incluso, al final de la grabación es posible escuchar al policía acusando al diputado Wblester Santiago de agredirlo cuando su intención era auxiliar a los involucrados en el incidente vial.

Así fue el choque en Metepec de Wblester Santiago

La tarde del viernes 6 de febrero, el diputado Wblester Santiago protagonizó un choque en Metepec, del que se explica, ocurrió sobre la calle 16 de septiembre, a un costado del residencial El Castaño.

Sobre el incidente, vecinos informaron que el legislado habría perdido el control de su vehículo, una camioneta Audi de color blanco, por lo que terminó chocando con un Toyota Prius.

Camioneta chocada de Wblester Santiago (Especial)

Versiones extraoficiales refieren que el diputado del PT estaría en posible estado etílico, aunque no hay confirmación oficial, mientras que su camioneta sufrió daños considerables en la parte posterior.

En las fotos se puede ver que la unidad terminó varada en el lugar del accidente, del que se añade, Wblester Santiago habría intentado deslindarse y por ello se habría confrontado con el policía.