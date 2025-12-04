Ariel Juárez, quien fuera titular de la Junta de Caminos del Estado de México, renunció a su cargo luego del video viral, que muestra su participación junto con el diputado del Partido del Trabajo (PT) Wblester Santiago, agrediendo física y verbalmente a trabajadores de la plaza comercial Town Square en Metepec.

Dicha renuncia vino después de que la presidenta Claudia Sheibaum se pronunció al respecto y dijo que al menos deberían haber sanciones.

De la misma manera, en horas recientes se señaló que la Secretaría de Movilidad del Estado de México, de la que depende la Junta de Caminos, fue notificada para que Ariel Juárez se presentara a comparecer a la Fiscalía del Estado de México este 5 de diciembre a las 12:00 horas.

Borrachera termina en renuncia de Ariel Juárez ¿Y Wblester Santiago?

Por su parte, el diputado del PT, Wblester Santiago, quien encabezó la agresión, no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos ni al menos ha solicitado una disculpa a los trabajadores agredidos.

Cabe recordar que les dijo que él es diputado federal y los ofendió diciendo “hijos de su puta madre, mierdas” en reiteradas veces.

Los daños provocados a la plaza comercial, además de las agresiones físicas y verbales ascienden a alrededor de 400 mil pesos.

Wblester Santiago propone reparar daño con 400 mil pesos; su amigo Ariel Juárez perdió su trabajo

Lo que sí ha hecho Wblester Santiago es proponer la reparación del daño de las instalaciones con la mencionada cantidad de 400 mil pesos.

De la misma manera, su auto Audi Q7 fue confiscado por la Fiscalía del Estado de México como parte de las investigaciones.