La presidenta Claudia Sheinbaum explicó lo que hay detrás de la salida de vuelos a Tulum de dos aerolíneas.

Desde la mañanera del 8 de octubre de 2026, la presidenta señaló que los vuelos a Tulum no solo se mantienen sino que se incrementarán durante la temporada alta.

Asimismo, señaló como falso que el retiro de los vuelos de Aeroméxico y Volaris se deba a problemas de seguridad o rentabilidad.

Falso que vuelos a Tulum se retiraran por seguridad, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que es cierto que Aeroméxico retiró su vuelo a Tulum; sin embargo, “hay muchos otros vuelos” que permanecerán activos desde ahora y durante la temporada alta.

La presidenta compartió que el retiro de Aeroméxico, así como de Volaris de su ruta a Tulum no está relacionado con la rentabilidad o la seguridad en el municipio de Yucatán.

“Es falso que se haya retirado Aeroméxico por problemas de seguridad o porque no tiene rentabilidad sus vuelos, o no tiene rentabilidad Tulum” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que se mantiene la afluencia de turistas en el municipio y, aseguró, la cifra incrementará cuando se concluya con la entrada libre a la zona arqueológica.

Por otra parte, resaltó que el turismo desde Canadá ha incrementado en comparación con la temporada anterior, sobre todo para la ciudades de:

Toronto:14.8%

Montreal: 5.3%

Calgary: 103.2%

Además, señaló que las aerolíneas internacionales Delta, United y American casi duplican su operación hacia Tulum.

Mexicana y Mundo Maya mantienen vuelos a Tulum; aerolíneas internacionales tendrán vuelos por temporada alta

Por su parte, el director general de Mexicana, el general Leobardo Ávila Bojórquez destacó que se tienen vuelos diarios hacia dicho destino debido a la demanda constante

Además, resaltó que se incrementarán vuelos y frecuencias para la temporada invernal, cuando la demanda de los turistas sube.

Asimismo, resaltó que el retiro del vuelo de Aeroméxico a Tulum se debe a “su modelo de negocio” y no por una baja de turismo.

En el mismo sentido, el director de Grupo Mundo Maya, general Ricardo Flores González, resaltó que para la temporada de noviembre a marzo, considerada alta para dicha zona, regresan 4 líneas internacionales el 25 de octubre a Tulum:

Air Canada

West Jet

Air Transat

United

Asimismo, recordó que la retirada de dichos vuelos se debió a la carestía del combustible, así como de la estrategia de negocios.

Además, resaltó que en el caso de Volaris, la aerolínea señaló que se trata solo del retiro del vuelo que salía desde Guadalajara, pero mantendrá el que parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).