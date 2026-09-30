Volaris suspenderá de forma temporal todas sus operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tulum a partir del 7 de enero de 2027.

La aerolínea Volaris atribuyó esta decisión a condiciones de mercado desfavorables, baja rentabilidad y costos operativos elevados.

Esta reducción en la conectividad aérea coincide con una notable caída en la llegada de visitantes, un menor nivel de ocupación hotelera y el incremento de tarifas aeroportuarias.

Volaris anuncia que a partir del 2027 suspenderá temporalmente sus vuelos a Tulum

El Aeropuerto de Tulum atraviesa una fuerte crisis turística marcada por la salida de importantes aerolíneas comerciales como Volaris, quien anunció que suspenderá sus vuelos a principios de enero de 2027.

Volaris (especial )

La compañía dejará de comercializar boletos para fechas posteriores al 7 de enero de 2027. Los vuelos y viajes programados con anterioridad hasta el 7 de enero continuarán operando con normalidad.

Para los clientes con itinerarios afectados a partir del 7 de enero de 2027, Volaris ofrecerá políticas de flexibilidad que incluyen opciones de reacomodo, vouchers/vales electrónicos o reembolso íntegro.

La salida de Volaris se suma al retiro de Aeroméxico, que concluyó sus operaciones en el aeropuerto de Tulum a partir del 30 de septiembre del 2026.

La terminal ha registrado una caída acentuada en el tráfico de pasajeros (con un descenso semestral del 33.2% general y 40.8% en tráfico internacional).

Derivada de altos costos en el destino, menor demanda de turistas norteamericanos, mayor competencia con otros destinos del Caribe y el impacto del sargazo.

¿Por qué Volaris suspenderá sus vuelos a Tulum a partir del 2027?

Volaris decidió suspender sus operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tulum debido a una combinación de baja rentabilidad en sus rutas y un incremento significativo en los costos operativos de la industria.

La empresa realizó una evaluación de su red de itinerarios y detectó factores de ocupación considerablemente más bajos a los proyectados en esa terminal.

Sumado al anuncio de un alza del 35% a partir de 2027 en el Derecho de No Residente (DNR)- impuesto aplicado a los viajeros internacionales- que impacta de forma directa la demanda de turismo extranjero.

La acumulación de presiones financieras por el encarecimiento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), el aumento constante en el costo del combustible para aviones y la subida de tarifas en los servicios de navegación aérea proporcionados por SENEAM también impacta en la decisión de Volaris.

La medida coincide con que Tulum ha perdido dinamismo debido a la percepción de precios elevados, el aumento de competencia de otros polos del Caribe como República Dominicana y Jamaica, y las afectaciones por el recale de sargazo.