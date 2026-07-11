Tulum fortalecerá su conectividad aérea durante la temporada vacacional de verano con ocho vuelos adicionales de Mexicana de Aviación, como parte de una estrategia impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el Gobierno de México y el sector turístico.

La medida forma parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Coordinación para el Relanzamiento Turístico de Tulum, cuyo objetivo es incrementar la llegada de visitantes, fortalecer la ocupación hotelera y generar una mayor derrama económica en el destino.

La estrategia responde a la visión del Gobierno de México de consolidar la conectividad nacional como una herramienta para impulsar el desarrollo regional y aprovechar la infraestructura estratégica del país.

Mara Lezama impulsa la conectividad y promoción turística de Tulum

Como parte del plan, se habilitarán ocho frecuencias adicionales de Mexicana de Aviación durante julio y agosto, respaldadas por una campaña de promoción nacional que permanecerá vigente durante las temporadas de verano y otoño.

La estrategia comercial estará dirigida principalmente al mercado de la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, con énfasis en segmentos con alta capacidad de viaje.

Además, el Gobierno de Quintana Roo, a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), desarrolló materiales promocionales que serán difundidos en medios digitales, impresos, radio y televisión para promover los vuelos hacia Tulum y Chetumal.

Más de 200 hoteles ofrecerán promociones especiales en Quintana Roo

La estrategia también contempla una campaña de venta directa mediante la plataforma Vacation Specials del CPTQ, en la que actualmente participan más de 200 hoteles de Quintana Roo con promociones exclusivas para incentivar las reservaciones.

Las autoridades señalaron que la participación del sector hotelero será clave para fortalecer la ocupación de los nuevos vuelos y ampliar la derrama económica durante la temporada vacacional.

Asimismo, se anunció que durante agosto la gobernadora Mara Lezama encabezará un encuentro con más de 300 agentes de viajes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para fortalecer la comercialización del Caribe Mexicano como destino turístico.