Jorge Ortiz de Pinedo se ríe de las equivocaciones que se han dado en cada Grito de Independencia en México y que lo terminan celebrando.

Tras las constantes equivocaciones, Jorge Ortiz de Pinedo -de 77 años de edad- se toma con humor estas situaciones y ya se burla cada que su nombre se ve involucrado con las celebraciones del 15 de septiembre.

En Hoy, Jorge Ortiz de Pinedo se burla de que lo celebren en cada Grito de Independencia en México

Debido a la promoción de la nueva temporada de Una Familia de Diez, Jorge Ortiz de Pinedo acudió al programa Hoy.

Durante su conversación, Jorge Ortiz de Pinedo no dudo en reírse de que lo celebren cada año en el Grito de Independencia en México.

Al recordar su semblanza, Jorge Ortiz de Pinedo señaló que les faltó decir que era tataranieto de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez.

“Te falto decir tataranieto de la corregidora” Jorge Ortiz de Pinedo

Los conductores de Hoy se mostraron sorprendidos ante esta situación, por lo que Jorge Ortiz de Pinedo recordó que cada año lo celebran en el Grito de Independencia en México.

Jorge Ortiz de Pinedo destacó que alguien que lo hizo viral fue un niño que se equivocó y dijo ‘Josefa Ortiz de Pinedo’.

“Cada año sucede, sale un TikTok o un meme de un niño que dijo ‘Josefa Ortiz de Pinedo’” Jorge Ortiz de Pinedo

Desde ese momento no falta que algún político se equivoque y diga ‘Josefa Ortiz de Pinedo’.

Jorge Ortiz de Pinedo reconoció que son las personas las que constantemente le hacen burla con está situación y él prefiere tomárselo con humor.

“Y cada año dice algún político Josefa Ortiz de Pinedo y ya me dicen ‘héroe nacional’, la gente me cotorrea en la calle me gritan ‘Viva México’” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo (Instagram/@jorgeortizdepinedoficial)

Jorge Ortiz de Pinedo se burla de que lo celebren cada año en el Grito de Independencia en México

Tal y como lo dijo Jorge Ortiz de Pinedo volvió a ocurrir la equivocación en el municipio de Escárcega, Campeche.

Y es que el alcalde Juan Carlos Hernández Rath cometió un error y en pleno acto por el 15 de septiembre gritó: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y no faltaron los memes.

Al ver que su nombre otra vez se había vinculado con el Grito de Independencia en México, Jorge Ortiz de Pinedo no tardó en reaccionar.

Jorge Ortiz de Pinedo compartió una imagen que fusiona su rostro con una ilustración de Josefa Ortiz de Domínguez.

Junto a esta imagen, Jorge Ortiz de Pinedo escribió: “Jajajajaja Mi ta-ta-ta-ta-ta-tarabuela!!!”.

De esta manera, Jorge Ortiz de Pinedo demostró que no se molesta cuando lo celebran cada año en el Grito de Independencia en México.