Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza, detenidos por su presunta implicación en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos, fueron liberados tras el cierre del caso.

La decisión fue tomada el 22 de abril por Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, quien aprobó su liberación y reparación integral del daño a las víctimas.

Así, los dos trabajadores fueron liberados de inmediato del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, donde habían estado reclusos desde enero:

Sube a 14 la cifra de muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Familiares de víctimas del Tren Interoceánico desistieron de la acción penal

Desde el 8 de abril, la fiscal Ernestina Godoy informó que las víctimas desistieron de la acción penal y optaron por un acuerdo reparatorio con Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de la Semar.

“Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal” Ernestina Godoy

En esa ocasión, la fiscal señaló que 145 víctimas optaron por una solución alterna, que consistió en un pago como reparación, evitando así llegar a la etapa de juicio.

Con esta acción de las víctimas, fue posible que Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza salieran de manera inmediata del penal de El Amate, en Chiapas, donde se encontraban detenidos por delitos culposos.

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