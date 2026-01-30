El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, descartó que las licencias vencidas de operadores fueran la causa del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025, que dejó 14 muertos y más de 100 heridos.

“Todo indica que algunas licencias estaban vencidas, como en los carros, es responsabilidad del usuario. Se tienen que investigar responsabilidades administrativas, pero no es causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico.” Raymundo Pedro Morales Ángel, Secretario de Marina

Aunque reconoció fallas administrativas, insistió en que las vías del Tren Interoceánico están en buen estado y defendió el avance del Corredor Interoceánico.

Secretario de Marina desmiente falta de velocímetro del Tren Interoceánico

Este 30 de enero del 2026, se llevó a cabo la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en donde se tocó el tema del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre del 2025, en donde estuvo presente el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Y es que tras confirmarse que el operador del Tren Interoceánico contaba con licencia vencida desde el 2020, Morales Ángel lo calificó como una falla administrativa que exige investigación a las áreas responsables tras dejar 14 muertos y más de 100 heridos.

Sin embargo, aunque el secretario de Marina descartó que ese fuera el motivo del descarrilamiento del tren, la Fiscalía General de la República (FGR), documentó el tema de la licencia vencida del operador como una irregularidad clave en el proceso de investigación.

Cabe recordar que el accidente del Tren Interoceánico, inaugurado en 2023, esta bajo investigación de la FGR con apoyo de la Marina, lo cual ha generado controversia por posibles negligencias en seguridad.

No obstante, el secretario de la Marina insistió que existe un buen estado de las vías y priorizó el avance del Corredor Interoceánico como proyecto clave de infraestructura que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

La Universidad Iberoamericana señaló que el accidente del Tren Interoceánico del pasado mes de diciembre del 2025, “era previsible por deficiencias técnicas en la infraestructura”, además de influir la geometría de vías y su operación.

Asimismo, cabe mencionar que el Tren Interoceánico ha provocado controversia en ocasiones anteriores, especialmente al tener llamados a auditorías en contratos por 28.8 millones de pesos en la Línea Z.