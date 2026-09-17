Isaac Rodríguez, es vinculado a proceso por delitos contra la salud -nacotráfico- y portación de armas de uso exclusivo del Ejército; el alcalde de Morena en La Esperanza, Puebla, se queda en prisión preventiva.

La Fiscalía General de la República dio a conocer la vinculación a proceso del alcalde de Morena en La Esperanza, así como de otras ocho personas más, señalados también por robo, extorsión y secuestro.

Entre los otros vinculados a proceso se encuentra su hermano Manuel Rodríguez Ochoa y Abigail Contreras Camacho, ex directora de Seguridad Pública municipal, señalados también de robo en vialidad de Puebla.

Isaac Rodríguez es vinculado a proceso por delitos contra la salud y uso de armas exclusivas del Ejército

La FGR informó que en coordinación con el Gabinete de Seguridad presentaron elementos de prueba suficiente contra el alcalde de La Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez, para que un juez lo vinculara a proceso.

Vinculan a proceso a Isaac Rodríguez, alcalde de Morena en La Esperanza, Puebla (FGR)

Isaac Rodríguez se quedará en prisión preventiva oficiosa, tras ratificación del juez a su medida cautelar durante la audiencia inicial, en la que determinó un plazo de dos meses para investigación complementaria.

Fue la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) quienes presentaron los datos de prueba, tras la detención de Isaac Rodríguez con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y droga.

Y habría sido por estos delitos por los que Isaac Rodríguez fue vinculado a proceso, sin mencionar los ilícitos que se le vinculan: robo de autotransporte de carga, secuestro y extorsión en la carretera Puebla-Veracruz.

Hermano y secretaria de Seguridad del alcalde de La Esperanza también son vinculados a proceso

En el comunicado, la FGR incluye la vinculación a proceso de Isaac Rodríguez y ocho personas más, entre ellas, su hermano, con quien comparte cargos, medida cautelar y plazo de la investigación complementaria.

Así como de la exsecretaria de Seguridad de La Esperanza, que también habría ofrecido dinero a los agentes que efectuaron su detención durante los cateos, por lo que se le imputó el delito de cohecho.

La FGR obtuvo la vinculación a proceso también para:

Verónica García

Efraín Rojas

Cristian Fernando Sarmiento

Eduardo Ramos Montiel

Melesio Castillo

Y José Alfredo Zúñiga “El Maestro” vinculado a una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga en la carretera Puebla-Veracruz.