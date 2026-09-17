La presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video en X donde se muestra el proceso de confección del vestido artesanal que usó durante el Grito de Independencia 2026.

“La noche del 216 Aniversario del Grito de Independencia porté un vestido bordado por artesanas muxes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Esta prenda simboliza las tradiciones de México, la identidad de su pueblo y la riqueza de sus textiles”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En las imágenes, aparecen artesanas muxe del Taller de Bordado Biulú utilizando la técnica de aguja de gancho para tejer las flores del emblemático bordado y dar vida a los símbolos de la cultura zapoteca.

Así, el vestido de Claudia Sheinbaum representa un homenaje directo a la tradición textil del Istmo de Tehuantepec, reconociendo la labor de los pueblos originarios y el legado histórico del bordado.

Así confeccionaron el vestido artesanal que Claudia Sheinbaum (Especial)

Vestido artesanal de Claudia Sheinbaum estuvo inspirado en bordados de Oaxaca

La historia del vestido artesanal de Claudia Sheinbaum es más antigua de lo que aparenta, ya que, de acuerdo con sus creadores, el diseño estuvo inspirado en los primeros bordados del Istmo.

La diseñadora Thelma Islas Lagunas explicó que la presidenta le pidió este año una inspiración del vestido tipo Tehuana, del estado de Oaxaca, para encabezar el Grito de Independencia 2026.

“Así surgió este diseño. Me ayudó Elvis Guerra, un bordador del Istmo de Tehuantepec”. Thelma Islas Lagunas

Durante alrededor de dos meses, las y los artistas detrás del vestido dibujaron los patrones, bordaron las flores a mano, cortaron cada pieza y las ensamblaron una por una.

El uso de indumentaria inspirada en los pueblos originarios no es un tema menor, ya que, en opinión de sus creadores, representa un gran reconocimiento al trabajo artesanal.

Así confeccionaron el vestido artesanal que Claudia Sheinbaum (Especial)

¿Qué significa el vestido que Claudia Sheinbaum usó en el Grito de Independencia 2026?

El vestido artesanal que Claudia Sheinbaum usó en el Grito de Independencia 2026 es un homenaje directo al Istmo de Tehuantepec y a la tradición textil de Juchitán, Oaxaca.

Los bordados florales representan la identidad zapoteca y acompañan a las mujeres del Istmo en momentos importantes de su vida, por lo que cada pieza tiene un valor simbólico milenario.

El vestido de Claudia Sheinbaum fue diseñado por Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, mientras que Saúl Mosqueda estuvo a cargo de la confección. El bordado fue realizado a mano por:

Elvis Guerra

Dayari Ramírez

Reyna Montero

Lorena Martínez