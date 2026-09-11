A pesar de la detención del edil por Morena, Isaac Rodríguez Ochoa, el municipio de Esperanza, en Puebla, celebrará el Grito de Independencia este 15 de septiembre de 2026.

“El Gobierno Municipal de Esperanza (2024–2027) informa a la ciudadanía que las actividades cívicas y sociales de los días 15 y 16 de septiembre correspondientes a las Fiestas Patrias 2026 se llevarán a cabo de manera normal, conforme a lo establecido en el programa oficial” Gobierno Municipal de Esperanza

Aunque en redes se especulaba la cancelación de los eventos del 15 y 16 septiembre, el gobierno municipal indicó que se mantiene el programa encabezado por La Poderosa Banda San Juan y Sonido Pirata.

Por ahora, no se ha confirmado quién dará el grito en lugar de Isaac Rodríguez Ochoa, detenido en el Operativo Enjambre, presuntamente vinculado a la banda de robo de transporte de Los Zúñiga.

Esperanza celebrará el Grito de Independencia

Esperanza mantiene eventos del 15 y 16 de septiembre pese a detención del edil en el Operativo Enjambre

A cuatro días de la captura de Isaac Rodríguez Ochoa, señalado de vínculos con el crimen organizado, se informó que el municipio de Esperanza sí celebrará el Grito de Independencia.

Las actividades cívicas y sociales se llevarán a cabo de manera normal los días 15 y 16 de septiembre en la entidad, conforme a lo establecido en el programa oficial.

Asimismo, se hizo un llamado a la población a no caer en información falsa y solo atender los comunicados oficiales de Esperanza.

Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a toda la población a no dejarse llevar por rumores, publicaciones no verificadas o información difundida a través de medios no oficiales. Gobierno Municipal de Esperanza

Esperanza celebrará el Grito de Independencia con La Poderosa Banda San Juan

Días antes de que detuvieran a Isaac Rodríguez Ochoa, el edil había invitado a los vecinos de Esperanza a celebrar el Grito de Independencia el 15 de septiembre, con la participación de bandas como:

​La Poderosa Banda San Juan

​Sonido El Poblano (“El Sabor de los Memos”)

​El Dos de Oro (El Ritmaso Norteño)

Esperanza celebrará el Grito de Independencia

Para el 16 de septiembre se presentarán:

​Chico Che Chico

​Sonido Pirata (Paya y Paka)

​Los Deakino (César y Andrés)