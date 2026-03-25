Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal de Tabasco, confirmó que tienen 15 días para presentar la acusación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López Hernández y señalado como líder del Cártel de La Barredora, brazo armado del CJNG.

“Nosotros tenemos 15 días para presentar la acusación en contra de la persona a la que se refiere” Óscar Tonatiuh Vázquez. Fiscalía de Tabasco

Bermúdez, detenido en Paraguay en 2025, enfrenta cargos por extorsión, secuestro y asociación delictuosa mas la investigación debía concluir en el mes de marzo de 2026.

Actualmente permanece en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde seguirá su proceso en el ámbito federal sin extradición a Estados Unidos.

Hernán Bermúdez seguirá su proceso desde el penal del Altiplano

Hernán Bermúdez Requena también es considerado líder del Cártel de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal de Tabasco dijo que no hay contemplado un traslado a esa entidad ni una extradición a Estados Unidos, por lo que sigue su proceso en el ámbito federal.

Actualmente, Hernán Bermúdez Requena se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El líder de La Barredora fue ingresado en el Altiplano en el mes de julio de 2025 tras ser detenido en Asunción, Paraguay en una casa con lujos y dinero.

Hernán Bermúdez es investigado por extorsión, asociación delictuosa y más

Cabe recordar que los delitos que por los que se buscó a Hernán Bermúdez son:

Extorsión

Secuestro

Asociación delictuosa

Cabe recordar que previo a su detención, Hernán Bermúdez ya era investigado por autoridades locales y federales como la Fiscalía General de la República y el Ejército, de acuerdo con reportes filtrados por Guacamaya Leaks.