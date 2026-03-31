La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó que cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y líder de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG).

“La Fiscalía General de Tabasco (FGET) informa que ha obtenido y cumplimentado una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán “N” por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas”

La nueva orden de aprehensión es por por el presunto delito de desaparición forzada de personas.

Con esta nueva orden de aprensión ya suman 19 contra el ex secretario de seguridad en el gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández.

Hernán Bermúdez suma 19 órdenes de aprehensión ejecutadas

Las 19 órdenes de aprehensión ejecutadas también derivaron en 10 personas que se encuentran vinculadas a proceso.

La Fiscalía de Tabasco informó que tras la presentación de datos, un juez de control dictó el mandamiento judicial.

Cabe recordar que Hernán Bermúdez se encuentra en el Penal Federal Número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, conocido como el penal del Altiplano.

Javier May no descarta que Hernán Bermúdez sume más delitos

El gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que no descarta que Hernán Bermúdez pueda enfrenta otros delitos conforme transcurran las investigaciones, como ha sucedido con el más reciente por desaparición forzada.

Cabe recordar que los delitos por los que fue detenido en Paraguay son:

Asociación delictuosa

Secuestro agravado

Extorsión agravada

Dijo que seguramente la Fiscalía de Tabasco como la Fiscalía General de la República (FGR) cuentan “con información y pruebas suficientes para sustentar nuevas denuncias”.