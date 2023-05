La activista Cecilia Patricia Flores, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según BBC, ha denunciado públicamente que recibe crueles y peligrosas amenazas en contra de su vida.

La lideresa del grupo Madres Buscadoras de Sonora da a conocer esta noticia a tan solo unos días de que Yesenia Guadalupe Durazo, integrante del mismo, fuera privada de su libertad.

Cecilia Patricia Flores declaró que desconoce quién o quiénes podrían ser los autores de los ataques y exigió que las autoridades que intervengan en el caso para no frenar su lucha.

La activista Cecilia Patricia Flores dio a conocer a través de un video en redes sociales, que está siendo víctima de múltiples amenazas.

La madre buscadora de Sonora asegura que éstas devienen su trabajo y el de decenas de familias que se esfuerzan por encontrar a sus familiares desaparecidos.

Cecilia Patricia Flores declaró que los ataques han sucedido desde hace un par de meses y que la mantienen atemorizada porque prometen quitarle la vida y detener su lucha.

Imágenes de personas descuartizadas o torturadas , acompañadas de mensajes indicando que “así puede terminar” llegan diariamente a la activista que exige a las autoridades hagan algo para ayudarla.

“Me están torturando psicológicamente con las amenazas que me hacen, me mandan fotografías de personas descuartizadas, personas torturadas, y me dicen que así puedo terminar yo; están acabando con mi tranquilidad y mi paz, y tengo muchísimo miedo”.

Cecilia Patricia Flores