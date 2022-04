Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, reveló cómo fue que encontró los posibles restos óseos de su hijo.

En entrevista con Milenio, Cecilia Flores comentó que una persona anónima fue quien le informó sobre un lugar donde “encontraría lo que ha estado buscando”.

En este sentido, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora detalló que la información le llegó en el transcurso de este jueves 14 de abril junto con la ubicación del lugar .

Fue entonces cuando Cecilia Flores se dio a la tarea de acudir al lugar señalado, acompañada de una cuñada quien también tiene a un familiar desaparecido.

“Pues yo me preparé inmediatamente para ir al lugar pensado... no sé si sea una trampa, no sé si sea verdad, pero donde me digan que puede estar mi hijo voy a ir”

Cecilia Flores. Fundadora de Madres Buscadoras de Sonora