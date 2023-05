“Autoridades, hagan su trabajo”, dijo Ceci Flores, madre buscadora, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y pidió detener la tragedia tras el asesinato de Teresa Magueyal, otra mujer que buscaba a su hijo.

“En el México bárbaro los hijos acaban perdidos abajo de la tierra y las madres son asesinadas por buscarlos”, dice el texto que publicó Ceci Flores en el que, más adelante, la madre buscadora etiquetó a AMLO.

“Presidente López Obrador, detenga la tragedia de vivir en estos tiempos. La mayoría no buscamos justicia, solo buscamos abrazar lo que nos dejan de nuestros hijos”, continuó Ceci Flores, quien desapareció y reapareció en abril de 2023.

Entonces lanzó un mensaje por el caso de una mujer que tuvo la peor suerte al intentar volver a ver a su hijo: “Descansa en paz Teresa Magueyal, madre buscadora de Guanajuato, tu nombre no será olvidado y tu hijo seguirá siendo buscado”.

Ceci Flores es madre y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Fue reportada como desaparecida el 16 de abril después recibir amenazas del crimen organizado; iba acompañada de la policía estatal de Sonora.

La madre buscadora viajaba en una patrulla estatal en la comunidad de El Aparecido, Ahome, Sinaloa, durante el momento de su desaparición; el colectivo Madres Buscadoras de Sonora alertó rápidamente del caso.

El propio AMLO se enteró del caso e instruyó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, para realizar un operativo especial y dar con el paradero de la madre buscadora.

Momentos después, en la misma conferencia en la que el presidente dio la instrucción, se informó de la reaparición de Ceci Flores en buen estado de salud. La madre buscadora lanzó un mensaje tras el suceso:

“Yo lo puedo desmentir y decirle que no es porque quise es por necesidad, porque, ¿quién por gusto o por querer va a estar arriesgando su vida constantemente en estos lugares?... presidente no es por gusto que salgo del refugio, es que si las autoridades hiciera su trabajo, yo no arriesgaría mi vida continuamente”.

