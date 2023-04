Desde el pasado domingo 16 de abril, Ceci Flores, la madre buscadora y activista fue reportada como desaparecida, pero horas más tarde fue localizada con vida, tras estos hechos le manda un mensaje contundente a AMLO.

El pasado domingo 16 de abril se reportó la desaparición de Ceci Flores, quién era acompañada por policías estatales de Sonora como sus escoltas, luego de las múltiples amenazas que ha recibido de parte del crimen organizado.

Por lo que el colectivo que ella fundó, Madres Buscadoras de Sonora alertó a las autoridades de su desaparición en la comunidad de El Aparecido, Ahome, Sinaloa y exigió su búsqueda, de igual manera lo hicieron otras organizaciones de derechos humanos.

Esta búsqueda llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien instruyó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración para realizar un operativo especial y dar con el paradero de la madre buscadora.

Posteriormente, ese mismo día, AMLO confirmó que Ceci Flores que había sido localizada y que estaba bien de salud en su conferencia mañanera del 17 de abril, tan sólo minutos más tarde de haber dicho que estaba desaparecida.

Según lo explicado por la misma Ceci Flores en varios videos en sus redes sociales, además de entrevistas que dio a medios, ella desapareció junto con los policías que la resguardaban derivado a una falla mecánica en la patrulla en la que viajaban.

La patrulla que iba hacia una fosa clandestina en Ahome, Sinaloa para apoyar a la madre buscadora en su labor se quedó atorada en el fanjo, por lo que después ya no pudo ser retirada y ella y los policías se quedaron varados e incomunicados.

Además Ceci Flores confesó sentirse abrumada por la situación a no saber si es que era buscada o no, pero dos los policías que la acompañaban fueron a buscar ayuda.

Tras las horas que vivió y calificó como las “más eternas” que ha vivido fue localizada y agradeció a los colectivos de las otras madres buscadoras por denunciar su desaparición.

En un último video publicado por la activista, Ceci Flores le manda un mensaje contundente a AMLO tras su desaparición y asegura que ella sigue buscando por necesidad y no por gusto.

“Yo lo puedo desmentir y decirle que no es porque quise es por necesidad, porque, ¿quién por gusto o por querer va a estar arriesgando su vida constantemente en estos lugares?... presidente no es por gusto que salgo del refugio, es que si las autoridades hiciera su trabajo, yo no arriesgaría mi vida continuamente”

Ceci Flores, madre buscadora