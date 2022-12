Ceci Flores, lideresa de la organización Madres Buscadoras de Sonora, fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC.

Cecilia Patricia Flores fue incluida en el décimo listado de las 100 mujeres más influyente del mundo de la BBC, entre quienes se encuentran mujeres:

De acuerdo con Ceci Flores, ser incluida en la lista del medio británico le da fuerza para seguir adelante con la labor de búsqueda de desaparecidos y agradeció que su trabajo sea reconocido más allá de México.

Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, se encuentra entre las 100 mujeres más influyentes del mundo de acuerdo con la BBC, quien incluyó políticas y activistas de América Latina.

El medio inglés reconoció a Ceci Flores por su labor en la búsqueda de desaparecidos en México con la fundación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el 4 de mayo de 2019.

Ceci Flores es parte de las 100 mujeres más influyentes del mundo junto con activistas como:

En entrevista con Adela Micha, Ceci Flores compartió que se siente motivada para continuar con la labor de búsqueda tras el reconocimiento de la BBC, al nombrarla como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

Por ello, no dejará la búsqueda de desaparecidos, a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido y saber que incluso se ha ofrecido 50 mil pesos para el sicario que la mate.

Durante la entrevista, Ceci Flores se dirigía a un punto donde, de acuerdo con denuncias, podrían encontrar a un familiar de uno de los miembros de Madres Buscadoras de Sonora.

Ceci Flores fundó el colectivo luego de que 3 de sus 6 hijos fueron desaparecidos en 2015; logró encontrar con vida a uno, Jesús Adrian, quien desde entonces no ha querido hablar con su mamá sobre su desaparición

Cecilia Patricia Flores aún busca a dos de sus hijos:

Madres Buscadoras de Sonora ha logrado la localización de mil 500 personas en fosas clandestinas y más de mil 300 personas con vida.

Ceci Flores recordó que el trabajo que hace Madres Buscadoras de Sonora, así como todos los colectivos de búsqueda de desaparecidos, han hecho más que el gobierno para localizar e identificar a los desaparecidos en México.

Asimismo, reconoció que no cree en la justicia o en la justicia divina , por eso continúa la búsqueda de sus hijos desaparecidos y de los hijos de miles de personas que cada día como ella, salen a buscar regresarlos a casa.

“Nosotros hemos hecho más que el gobierno. Ellos con sus recursos y su tecnología no han podido hacer lo que hemos hecho nosotros porque nosotros lo hacemos con amor…Lamentablemente lo tengo que seguir haciendo yo a pesar de estar amenazada y vivir con el miedo constante de que en cualquier momento puede llegar un sicario y me puede matar, aún así tengo que seguir caminando por los montes de todo el país de ser posible para buscar a mis hijos”

Ceci Flores recordó que está dentro del mecanismo federal de protección para activistas pero lo único que le han dado es un botón de pánico “que no me salva la vida”.

Por ello, afirma que no está protegida como se afirma desde el gobierno federal y, desde la denuncia de las amenazas de muerte, no le han brindado nada más allá del botón de pánico.

“Yo no puedo decir que porque tengo miedo mis hijos ya no van a ser buscados. Porque el amor por ellos es más grande que el miedo y yo voy a seguir buscándolos, si no es hasta encontrarlos entonces hasta que Dios lo quiera…siento miedo pero de no volver a ver a mis hijos”

Ceci Flores