Un empleado de cocina del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue detenido tras ser señalado de intentar robar dinero en efectivo de dos cajas fuertes ubicadas en la oficina de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el trabajador, identificado como Moisés García, fue sorprendido por elementos de seguridad privada del PRI cuando intentaba abrir a golpes las cajas fuertes en la sede del partido, ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

Según la información difundida por el periodista, el cocinero logró abrir ambas cajas fuertes y sustraer parte del dinero en efectivo que contenían. Sin embargo, fue detenido antes de que pudiera escapar con el botín.

Roban botín en efectivo de la oficina de Alejandro Moreno en el PRI

Roban botín en efectivo de la oficina de Alejandro Moreno en el PRI (Especial)

Fiscalía CDMX investiga presunto robo en las cajas fuertes de Alejandro Moreno

Tras su detención, Moisés García fue puesto a disposición de las autoridades por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el presunto robo de dinero en efectivo en la oficina de Alejandro Moreno.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que el empleado habría intentado sustraer el dinero, así como el monto exacto de lo robado.

De acuerdo con la información difundida por Carlos Jiménez, entre el efectivo que habría tomado habría billetes de distintas denominaciones, incluidos los de 500, 200 y 100 pesos.

Alejandro Moreno no se ha pronunciado por el presunto robo en su oficina

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, no se ha pronunciado públicamente sobre la detención del empleado de cocina ni sobre el presunto robo de dinero en efectivo de las dos cajas fuertes de su oficina.

El PRI tampoco ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido, mientras que la FGJCDMX continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.