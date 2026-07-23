Luisa María Alcalde, actual consejera de la presidencia, cuestionó la decisión judicial en caso de Ernesto Ruffo.

Luisa María Alcalde instó al Tribunal de Disciplina Judicial a revisar la conducta de un juzgador que supuestamente bloqueó la aprehensión del exgobernador bajacaliforniano.

Luisa María Alcalde señala situación judicial en caso de Ernesto Ruffo

La resolución judicial obtenida por Ernesto Ruffo fue blanco de un cuestionamiento por parte de Luisa María Alcalde.

La base del reclamo reside en que el beneficio de amparo fue concedido a pesar de que el delito imputado requiere, por ley, prisión preventiva oficiosa.

Alcalde vinculó directamente este evento con la urgencia de presentar una reforma, señalando que es inadmisible que un juez de distrito frene una orden de captura que ya había sido validada por otra autoridad competente.

Alcalde sugirió que el Tribunal de Disciplina tiene la capacidad plena de actuar de manera autónoma las iniciativas, una vez iniciado los procedimientos de oficio para determinar si existieron responsabilidades graves en este caso o en otros similares.

“No me olviden”: Ernesto Ruffo antes de ser trasladado a la FGR desde Baja California (CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO / Chris Noyola Martínez )

Al señalar que no se trata de un evento aislado, la consejera de presidencia recalcó la importancia de que el organismo lleve a cabo una evaluación.

Ello para determinar si el otorgamiento de suspensiones para inhibir capturas en delitos graves constituye una falta administrativa o legal por parte de los impartidores de justicia.

Finalmente, aunque Alcalde admitió desconocer si actualmente existe un expediente específico en curso, consideró vital que la instancia disciplinaria informe a la sociedad sobre los avances del caso.

Esta petición de transparencia busca asegurar que el sistema no permita espacios para la impunidad mediante el uso indebido de figuras jurídicas diseñadas para la protección ciudadana