La historiadora Veka Duncan recordó que el nombre original del Paso de Cortés era Cuauhíchcac, que significa “Tajón del águila”, y planteó que debería considerarse en un eventual cambio de denominación.

Explicó que, aunque se modifique el nombre, la historia no cambiará y Hernán Cortés seguirá siendo parte del relato de su paso hacia Tenochtitlán.

En ese sentido, Veka Duncan también señaló que otra opción sería llamarlo Paso de Quetzalcóatl, pues según crónicas, el dios habría cruzado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl tras la caída de Tula.

Paso de Cortés (Amecameca & Lugares / Facebook)

Veka Duncan revive el nombre original del Paso de Cortés: Cuauhíchcac

La historiadora Veka Duncan propuso que debería reconsiderarse el nombre original del Paso de Cortés, ya que antes de los españoles era conocido como Cuauhíchcac.

De acuerdo con su explicación en entrevista con Pamela Cerdeira, el nombre original del Paso de Cortés se sabe gracias al cronista Chimalpahin, descendiente de la nobleza chalca.

De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cuauhíchcac era una vía mercantil que conectaba Chalco, Cholula y Huejotzingo, Puebla.

En el lugar también habría estado un templo conocido como Ithualco, según Fray Juan de Torquemada. Además, era un paso utilizado por habitantes de los pueblos mesoamericanos.

A consideración de Veka Duncan, el cambio de nombre dependería de los intereses del momento, ya que pese a dejarse de llamar Paso de Cortés, la historia no cambiará.

Paso de Quetzalcóatl también podría ser un nombre a considerar, explica Veka Duncan

La historiadora también narró en MVS Noticias que hay otro nombre que podría tomarse a consideración para el Paso de Cortés, ya que Quetzalcóatl también pasó entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Aunque la historiadora no explicó la historia completa, de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, Quetzalcóatl cruzó por el mismo lugar después de la caída de Tula, durante su huída a Tlalpallan.

Debido a la huída de Quetzalcóatl por el mismo paso, los mexicas habrían confundido a Hernán Cortés con el dios y su regreso, ya que ambos soportaron el clima entre los volcanes.