Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos sobre los cambios de nombres en lugares y monumentos ligados a La Conquista, defendiendo las modificaciones como parte de una revisión de la memoria histórica de México.

“Hoy sale en el Reforma como criticándome de cambios que hice cuando fui Jefa de Gobierno y ahora como Presidenta, y que bueno que sale porque estoy muy orgullosa de ellos.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 10 de agosto de 2026, la presidenta de México afirmó: “Estoy muy orgullosa”.

Entre los cambios destacan la sustitución del Árbol de la Noche Triste por “Plaza de la Noche Victoriosa”, el Puente de Alvarado por Calzada México‑Tenochtitlán y la propuesta de eliminar la denominación Paso de Cortés.

Estos son los cambios a sitios ligados a la Conquista

El recuento publicado por Reforma señala que, desde 2020, se han modificado o retirado referencias relacionadas con personajes y episodios de la Conquista para dar mayor presencia a figuras y conceptos vinculados con los pueblos indígenas:

10 de octubre de 2020 | Cristóbal Colón: la estatua de Colón fue retirada de Paseo de la Reforma. 27 de julio de 2021 | Árbol de la Noche Triste: el sitio cambió su nombre a “Plaza de la Noche Victoriosa”. 13 de agosto de 2021 | Puente de Alvarado: el nombre relacionado con Pedro de Alvarado fue sustituido por Calzada México-Tenochtitlán. 23 de julio de 2023 | Glorieta de Colón: en el espacio donde se encontraba el monumento a Colón fue colocada una réplica de La Joven de Amajac. 9 de agosto de 2026 | Paso de Cortés: Sheinbaum planteó eliminar esta denominación y sustituirla por un nombre que reivindique a los pueblos indígenas.

Sheinbaum defendió que estas decisiones forman parte de una revisión de la memoria histórica de México, de igual forma, la presidenta también informó que pidió a la Consejería Jurídica preparar una propuesta de ley para concretar el cambio relacionado con el Paso de Cortés.

La discusión se suma a la postura del gobierno federal de reivindicar a los pueblos originarios y cuestionar la permanencia de referencias históricas asociadas con los conquistadores en espacios públicos.