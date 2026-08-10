Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de cambiar el nombre del histórico Paso de Cortés, ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

La presidenta de México reveló que ya solicitó a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, revisar el procedimiento legal para oficializar la modificación.

“Algunos se molestaron. Algunos comentócratas también. Pero el nombre de las calles, los monumentos, las referencias que tenemos, ¿cuál de nuestras referencias? Más mucho antes de Cortés” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia del 10 de agosto de 2026, la presidenta de México explicó que la intención es sustituir la denominación por Paso de los Pueblos Indígenas, como parte de una política de reivindicación histórica hacia las comunidades originarias de México.

Sheinbaum pide a Luisa Alcalde revisar cómo cambiar el nombre del Paso de Cortés

Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a Luisa María Alcalde determinar qué proceso debe seguirse para concretar el cambio de nombre del Paso de Cortés, incluida la instancia que tendría que aprobarlo.

Sheinbaum sostuvo que el nombre actual representa una referencia a Hernán Cortés, mientras que el territorio ya era recorrido por pueblos indígenas mucho antes de la llegada del conquistador español.

“Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta también respondió a las críticas que surgieron después de anunciar la propuesta durante una jornada de reforestación en Puebla, pues degún Sheinbaum, el cambio busca reconocer la presencia y resistencia de los pueblos indígenas en la historia de México.

“Se puede llamar Paso de los pueblos indígenas, antes Paso de Cortés”, afirmó la presidenta, quien agregó que la discusión también tiene que ver con qué personajes y hechos decide reconocer la sociedad mexicana.

Por ahora, el cambio de nombre del Paso de Cortés no está aprobado, la propuesta deberá seguir el procedimiento que determine la Consejería Jurídica encabezada por Luisa María Alcalde.