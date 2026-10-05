Marco Bonilla, alcalde del municipio de Chihuahua, pidió licencia para competir por el gobierno del estado en las elecciones 2027 por el Partido Acción Nacional (PAN).

La solicitud de licencia la hizo ante el Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, la cual fue aprobada en la reunión de este 5 de octubre.

Marco Bonilla es “Defensor de la Vida, la Patria y la Familia” por el PAN, cargo similar a las “Coordinaciones en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” de Morena.

Marco Bonilla se despide del municipio de Chihuahua

La licencia de Marco Bonilla sería definitiva ya que el funcionario se despidió y agradeció a la ciudadanía por por darle la confianza de gobernar el municipio desde 2021.

Marco Bonilla fue alcalde de Chihuahua de 2021 a 2024 y se reeligió para el periodo de 2024 a 2027.

El funcionario panista señaló que el futuro de Chihuahua puede ser mejor no solo para el municipio sino para el estado y el desarrollo de las familias que viven en este.

Marco Bonilla iniciará recorridos en Chihuahua para promover al PAN rumbo a las elecciones 2027

El 14 de agosto, el PAN designó a Marco Bonilla como su “Defensor de la Vida, la Patria y la Familia” y es este 5 de octubre que tiene la licencia formalmente.

Mientras no inicie el proceso electoral 2026-2027 formalmente, Marco Bonilla estará encargado de hacer presencia territorial del PAN para promover los resultados de los gobiernos panistas, sumar liderazgos sociales y explorar posibles alianzas.