Claudia Sheinbaum calificó como relevante el reportaje que vincula al exfiscal especializado de Chihuahua, Guillermo Zuany Portillo, con presuntas operaciones realizadas junto a agentes de la CIA en México.

Cuando leí la nota, me pareció muy interesante. Como saben, el fiscal de Chihuahua está detenido y la propia gobernadora señaló que él era el responsable. Ahora corresponde a la Fiscalía continuar con las investigaciones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México consideró necesario conocer con mayor profundidad el papel que habría desempeñado Guillermo Zuany y la naturaleza de su colaboración con autoridades estadounidenses.

Es relevante conocer quién es esta persona y cómo colabora con una de las agencias de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se producen mientras continúan las investigaciones judiciales relacionadas con el exservidor público, y en medio del debate sobre la coordinación entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos.

Sheinbaum considera relevante investigar los señalamientos contra Guillermo Zuany Portillo

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, señalado por presuntamente colaborar con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en operativos contra el crimen organizado.

Durante su conferencia mañanera del 11 de noviembre, Sheinbaum calificó como “muy interesante” el reportaje de The New York Times sobre la presunta participación de Guillermo Zuany en operaciones secretas de la agencia estadounidense en territorio mexicano.

¿Quién es Guillermo Zuany y qué relación tendría con la CIA?

De acuerdo con la investigación periodística, Guillermo Zuany habría facilitado durante meses la colaboración de agentes estadounidenses con policías estatales en Chihuahua, incluso en operativos y labores de inteligencia.

El caso salió a la luz tras un accidente ocurrido en abril, en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes de la CIA.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Zuany, quien permanece prófugo.

También enfrenta señalamientos por su presunta participación en los hechos que derivaron en procesos contra el exfiscal general César Jáuregui.

Además, documentos compartidos por el gobierno de Maru Campos contradicen la versión del abogado de Jáuregui, Héctor Villasaña, quien aseguró que Zuany nunca se separó de su cargo. Los registros muestran que solicitó una licencia sin goce de sueldo, autorizada del 15 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026.