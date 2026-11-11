La Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmintió formalmente la versión de Guillermo Zuany, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, sobre la gobernadora Maru Campos.

Mediante un comunicado, las autoridades aseguraron que Maru Campos jamás conoció ni aprobó la participación de agentes extranjeros en las actividades operativas de la institución.

Presencia de agentes extranjeros le fue ocultada a Maru Campos, asegura Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua rechazó las afirmaciones de Guillermo Zuany, quien aseguró que Maru Campos sí tenía conocimiento de la participación de agentes de la CIA en el operativo realizado en el municipio de Morelos en abril de 2026.

En el escrito, subrayan que su actuar institucional se rige bajo la rigurosa obligación de brindar información veraz a la ciudadanía frente a cualquier especulación pública.

Maru Campos (cortesía)

Señalan que en las investigaciones se incluyen elementos probatorios con validez jurídica que permiten esclarecer con precisión la cadena de mando y las responsabilidades en el desarrollo del operativo mencionado.

Hasta la fecha, la carpeta de investigación reúne un total de 150 declaraciones procedentes de 86 personas, además de peritajes técnicos y material documental.

La Fiscalía de Chihuahua afirma que ninguna de estas pruebas vincula a Maru Campos con las tareas operativas cuestionadas por el propio Guillermo Zuany.

Con ello, un juez de control habría determinado que la información relativa a la presencia de agentes extranjeros le fue deliberadamente ocultada.