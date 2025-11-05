Luego del episodio de acoso que sufrió la presidenta de México fuera de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum denunció la revictimización hacia ella por la difusión de imágenes sensibles en medios de comunicación.

Claudia Sheinbaum reiteró que compartir imágenes sensibles del acoso que sufrió, particularmente las publicadas por el periodico Reforma, son revictimizantes y “están fuera de toda ética”.

Sheinbaum reiteró que el uso de esas imágenes son constitutivas de un delito y “poner la fotografía rebasa todos lo límites y es un asunto de calidad humana” que está fuera de toda moralidad.

“Hay cosas que tiene límite y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma me parecen un asunto ya de revictimización ya más allá de los asuntos políticos” Claudia Sheinbaum

¿Claudia Sheinbaum recurrirá a la Ley Olimpia por revictimización en caso de acoso?

Claudia Sheinbaum señaló que las fotos que publicó el periodico Reforma sobre el acoso que sufrió, son constitutivas de un delito, hecho amparado bajo la Ley Olimpia.

De acuerdo con dicha ley, se impondrán de 3 a 6 años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes difundan “contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización”.

Esto quiere decir que se puede imponer una multa desde los 56 mil 570 pesos a los 113 mil 140 pesos mexicanos.

Sin embargo, la presidenta señaló que no piensa proceder en contra del medio de comunicación; a pesar de ello, señaló que espera que se disculpen públicamente.